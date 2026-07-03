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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke služebním úkonům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

„… Žádám o poskytnutí kopií, elektronického přístupu nebo odkazů na veškeré seznamy, registry, databáze, evidence či jiné dokumenty, které má Váš úřad k dispozici a které obsahují informace o společnostech nebo - zaměstnavatelích, kteří:

- zaměstnávají zahraniční pracovníky;

- se účastní mezinárodního náboru zaměstnanců;

- podávají žádosti o povolení k pobytu nebo zaměstnání pro státní příslušníky třetích zemí;

- využívají programy ekonomické migrace;

- jsou evidováni jako zaměstnavatelé oprávnění nebo běžně využívající nábor pracovníků ze zahraničí.

Tuto žádost podávám mimo jiné s ohledem na zásadu transparentnosti veřejné správy a právo na přístup k informacím zakotvené v zákoně č. 106/1999 Sb., jakož i v článku 17 Listiny základních práv a svobod.

Dále odkazuji na článek 15 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), článek 42 Listiny základních práv Evropské unie a na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, které vyjadřují obecnou zásadu maximální transparentnosti veřejné správy v Evropské unii. Obdobné informace jsou v některých evropských zemích zveřejňovány přímo státními orgány. Například:

Spojené království zveřejňuje seznam licencovaných zaměstnavatelů:

https://www.gov.uk/government/publications/register-of-licensed-sponsors-workers

Nizozemsko zveřejňuje veřejný registr uznaných zaměstnavatelů:

https://ind.nl/nl/openbaar-register-erkende-referenten/openbaar-register-arbeid

Jsem občanem Evropské unie a k práci v České republice ani v jiných členských státech EU nepotřebuji vízum ani zaměstnanecké sponzorství. Účelem této žádosti je získání informací, které mi pomohou při hledání zaměstnání a identifikaci zaměstnavatelů se zkušenostmi v oblasti mezinárodního náboru pracovníků. Pokud jsou tyto informace k dispozici, žádám o poskytnutí zejména následujících údajů:

- název společnosti;

- identifikační číslo (IČO);

- internetové stránky;

- e-mailová adresa;

- adresa sídla;

- odvětví činnosti;

- další veřejně dostupné kontaktní údaje.

Pokud Váš úřad takový seznam nebo registr nevede, žádám alternativně o:

1. informaci, zda takové údaje eviduje jiný orgán veřejné správy;

2. zaslání internetového odkazu, na kterém lze požadované informace nalézt;

3. poskytnutí dokumentů nebo databází, z nichž lze požadovaný seznam sestavit;

4. postoupení této žádosti příslušnému orgánu, pokud nejste k jejímu vyřízení kompetentní. …“

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:

Povinný subjekt v rámci své působnosti podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nevede žádný seznam, registr, databázi ani jinou evidenci zaměstnavatelů v rozsahu požadovaném ve Vaší žádosti. Při plnění svých zákonných úkolů využívá informační systémy Policie České republiky, které slouží výhradně k výkonu zákonem svěřené působnosti, přičemž z těchto systémů nelze požadované informace sestavit ani poskytnout.

Problematika zaměstnanosti a evidence zaměstnavatelů spadá podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, do působnosti Úřadu práce České republiky jako věcně příslušného povinného subjektu. Doporučujeme Vám proto obrátit se s Vaším dotazem na tento povinný subjekt, případně využít informace zveřejněné na jeho portálu nebo na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Oldřiška Šlosarová, 03.07.2026

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