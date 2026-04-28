Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… V noci dne z 5.4.2026 na 6.4.2026 docházelo v čase od 22 hodin k rušení nočního klidu elektronicky zesilovanou hudební produkcí a řevem lidí v oblasti Prahy 4, na břehu řeky Vltavy vedle Branického mostu směrem k centru. V čase 23.45 hod byla volána panem … Policie ČR (158) s žádostí o řešení protiprávního jednání. Jde o lokalitu, kde opakovaně dochází k rušení nočního klidu, a proto Policie ČR občanům sdělila, že v lokalitě provádí zvýšený dohled. Žádám tedy tímto o informaci v kolik hodin na místo dorazila hlídka PČR? Jakým způsobem na místě rušení nočního klidu vyřešila? Zda na místě ztotožnila podezřelé ze spáchání přestupku? Zda podezření ze spáchání přestupku postoupila správnímu orgánu? Pokud ano, jakému? …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
Dne 05.04.2026 ve 23:53 hod. byla na základě oznámení o rušení nočního klidu vyslána hlídka policie, kdy v průběhu přesunu na místo byla hlídka s ohledem na svou aktuální polohu a naléhavost situace přesměrována k prověření oznámení o právě probíhajícím vloupání do objektu, tedy k události s vyšší prioritou. Po prověření této události se hlídka bezodkladně přesunula na místo původního oznámení, kam dorazila v 00:37 hod. (06.04.2026). V době jejího příjezdu již nebylo na místě zjištěno žádné rušení nočního klidu.
Oldřiška Šlosarová, 28.04.2026