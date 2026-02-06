Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… tímto si Vás zdvořile dovoluji požádat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací týkajících se dopravních nehod, ke kterým došlo na níže popsaném místě v období od 9.1.2025 do 6. 2. 2026.
Jedná se o místo na komunikaci ve směru jízdy od Říčan směrem na Prahu - Uhříňeves, v oblasti silnice Přátelství v Praze – před Uhříněvsí, konkrétně v úseku 160m od hřbitova směrem k Uhříněvsi směrem k ulici K Netlukám, kde se nachází nově přechod pro chodce se středovým ostrůvkem, který odděluje jízdní pruhy.
- ostrůvek u přechodu pro chodce umístěný mezi jízdními pruhy,
- prostor za uvedeným přechodem ve směru jízdy na Prahu,
- strom první v řadě nacházející se ve strouze po pravé straně přibližně 25 metrů za uvedeným přechodem a ostrůvkem.
1. Zda Policie České republiky od 9.1.2025 – 6.2.2026 evidovala na uvedeném místě dopravní nehody, při kterých vozidlo najelo nebo narazilo do předmětného ostrůvku u přechodu pro chodce.
2. Zda Policie České republiky před datem 6. 2. 2026 evidovala na uvedeném místě dopravní nehody, při kterých vozidlo po projetí nebo najetí na ostrůvek sjelo mimo komunikaci do strouhy.
3. Zda Policie České republiky před datem 6. 2. 2026 evidovala na uvedeném místě dopravní nehody, při kterých vozidlo narazilo do stromu nacházejícího se ve strouze přibližně 25 metrů za uvedeným přechodem, ve směru jízdy od Říčan na Prahu.
4. Pokud byly takové dopravní nehody evidovány, žádám o sdělení:
- jejich celkového počtu,
- data nebo alespoň roku, kdy k jednotlivým nehodám došlo,
- zda při nich došlo k nárazu do ostrůvku, stromu nebo do obou uvedených překážek,
- zda bylo v dokumentaci k těmto nehodám zaznamenáno poškození ostrůvku, obrubníku, dopravního značení nebo jiného zařízení přechodu,
- zda bylo zaznamenáno poškození uvedeného stromu,
- zda byla v souvislosti s poškozením stromu nebo ostrůvku evidována škoda na majetku třetí osoby.
5. Žádám rovněž o sdělení, zda bylo u některé z evidovaných nehod uvedeno, že předmětný strom nebo ostrůvek již před danou nehodou vykazoval známky předchozího poškození.
6. Pokud je to možné bez zásahu do osobních údajů účastníků nehod, žádám také o poskytnutí anonymizovaných částí záznamů o dopravních nehodách, ze kterých bude patrný:
- popis průběhu nehody, o druh překážky, do které vozidlo narazilo,
- údaj o případném poškození stromu, ostrůvku, obrubníku nebo dopravního zařízení, o případně situační nákres nebo fotodokumentace zachycující uvedený strom či ostrůvek. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
ad 1. V období od 09.01.2025 do 06.02.2026 eviduje Policie České republiky na uvedeném místě jednu dopravní nehodu vedenou pod č. j. KRPA-396176/PŘ-2025-000006.
ad 2. Před datem 06.02.2026 Policie České republiky na uvedeném místě evidovala dopravní nehodu, při které vozidlo sjelo po projetí nebo najetí na ostrůvek mimo komunikaci do strouhy.
ad 3. Před datem 06.02.2026 Policie České republiky na uvedeném místě evidovala také dopravní nehodu, při které vozidlo narazilo do stromu.
ad 4. Taková dopravní nehoda byla evidována jedna a došlo k ní dne 20.12.2025. Při nehodě došlo k nárazu do stromu, jeho poškození a ke škodě na majetku třetí osoby, kdy toto bylo zaznamenáno v dokumentaci k dopravní nehodě.
ad 5. U žádné z evidovaných nehod nebylo uvedeno, že by strom nebo ostrůvek vykazovaly předchozí poškození.
ad 6. Požadovaná dokumentace je Vám v souladu s § 15 odst. 3 informačního zákona poskytována v příloze odpovědi na Vaši žádost.
Oldřiška Šlosarová, 10.08.2026