Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„ …1) Zda byly v období od 10. března 2024 do 11. března 2025 evidovány výjezdy hlídek Policie ČR, oznámení nebo jiné úkony Policie ČR týkající se rušení nočního klidu na adrese bytového domu Korycanská …, Praha 8 – Čimice.
2) Zda byly ve stejném období od 10. března 2024 do 11. března 2025 evidovány výjezdy hlídek Policie ČR, oznámení nebo jiné úkony Policie ČR týkající se rušení nočního klidu v bytě č. … v bytovém domě na adrese Korycanská … , Praha 8 – Čimice.
3) Zda byly v období od 10. března 2024 do 11. března 2025 evidovány jakékoli výjezdy hlídek Policie ČR, oznámení nebo jiné úkony Policie ČR na adrese bytového domu Korycanská ... , Praha 8 – Čimice, případně konkrétně v bytě č. … v uvedeném bytovém domě, bez ohledu na důvod zásahu.
U všech bodů žádám o sdělení:
– data a přibližného času jednotlivých zásahů nebo oznámení,
– stručného označení důvodu zásahu (např. rušení nočního klidu). …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
V informačních systémech povinného subjektu nebyla ve Vámi vymezeném období zjištěna žádná událost týkající se rušení nočního klidu na adrese Korycanská …, Praha 8 – Čimice. Při prověření uvedené adresy za požadovaného období však byly zjištěny následující evidované události:
1) 12.07.2024 v 00:11 hodin – výjezd policejní hlídky ve spolupráci s jednotkou Hasičského záchranného sboru k otevření bytu v uvedeném bytovém domě.
2) 12.07.2024 v 02:51 hodin – výjezd policejní hlídky v souvislosti s podezřením na použití světelného laseru v budově.
3) 22.10.2024 v 00:09 hodin – přijetí žádosti o asistenci Policie České republiky při otevření bytu v uvedeném bytovém domě.
Oldřiška Šlosarová, 23.03.2026