Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… obracím se na Vás jako vlastník nemovitosti — pozemku parc. č. …, jehož součástí je stavba č. e. …, a pozemku parc. č. …, vše v k. ú. Lipence, zapsaných na LV č. … .
Žádám tímto o:
1. Sdělení, zda Policie České republiky v období od ledna 2026 do dnešního dne uskutečnila výjezd či výjezdy na adresu uvedené nemovitosti,
2. V případě, že ano, žádám o:
a) sdělení čísel jednacích,
b) sdělení důvodu výjezdu (oznamovatel, předmět oznámení),
c) sdělení výsledku šetření (zda byla věc odložena, postoupena jinému orgánu, vyřízena jako přestupek apod.),
d) poskytnutí kopie úředního záznamu / oznámení, pokud je to s ohledem na ochranu osobních údajů a probíhající řízení možné. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
bod 1. Povinný subjekt za období od ledna 2026 do 17.05.2026 eviduje celkem 3 výjezdy na adresu Lipence č.e. …, pozemek par.č. … v k.ú. Lipence, které byly všechny řešeny ze strany místního oddělení Radotín.
bod 2.
a) Výše uvedené výjezdy jsou vedené pod následujícími Č.j.:
- KRPA-127177/PŘ-2026-001215 - podezření z přestupku, kdy se jedná o neshody mezi sousedy
- KRPA-163923/ČJ-2026-001215 - vypátrání osoby v celostátním pátrání
- KRPA-164827/ČJ-2026-001215 - oznámení na sousedské neshody
b) viz. odst. a)
c) V případě spisu vedeného pod Č.j. KRPA-127177/PŘ-2026-001215, byla věc postoupena k vyřízení na městskou část Lipence. V případě spisů vedených pod Č.j. KRPA-163923/ČJ-2026-001215 a KRPA-164827/ČJ-2026-001215 byly věci uloženy na místním oddělení Radotín bez dalších opatřeních.
d) V příloze Vám zasíláme požadované písemnosti v anonymizované podobě, kdy se jedná o oznámení přestupku v prvém případě, úřední záznam hlídky v případě druhém a úřední záznam hlídky o uložení věci v případě třetím.
Oldřiška Šlosarová, 05.06.2026