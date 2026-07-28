Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… V souladu se zákonem 106/1999Sb. tímto žádám o poskytnutí následujících informací, kdy se všechny vztahují k řešení nezákonného jednání konkrétní osoby, oznámeného dne 21.6.2026, v 8:06 hodin, na linku 158 z telefonního čísla oznamovatele.
…„1. Poskytněte u každého přítomného člena hlídky, kdy pro bližší identifikaci, měl policista číslo 345240, služební hodnost, jméno, příjmení, služební přidělení, tedy oddělení a specifikaci jejich pracovního zařazení. Dále uveďte, který z policistů byl velitelem hlídky.
2. Poskytněte kopii dokladu o dosaženém vzdělání, tedy maturitní vysvědčení nebo učňovskou zkoušku u obou policistů neboť je oprávněným zájmem společnosti vědět, jestli takto konkrétně jednají policisté s maturitou či jen vyučení.
3. Poskytněte KOMPLETNÍ záznam osobní kamery policisty 345240. O stažení a uložení tohoto videozáznamu bylo požádáno bezprostředně po události telefonátem službukonající policistce na MO PČR Praha Zličín, a ano, mám nahrávku tohoto hovoru.
4. Poskytněte záznam z přední kamery služebního vozidla, kterým tato hlídka přijela a to od doby kdy odejela z místa kde v ulici Za mototechnou – před společností ELPO, Zpětně cca 10 minut zpět. Konkrétně se mi jedná o celý záznam, kdy po ukončení „řešení“ nahlášeného jednání, přišli k autu a tož až do jejich fyzického odjezdu, kdy bude záznam končit již jízdou po ulici Za Mototechnou.
5. Poskytněte mi Potvrzení o provedené úkonu, dle zákona o PČR, které musí vyhotovit policisté na místě přítomní, neboť tito tento úkon provedli. (345240)
6. Poskytněte všechny písemnosti, které byly v souvislostí s jednáním policistů kdy se všechny vztahují k řešení nezákonného jednání konkrétní osoby, oznámeného dne 21.6.2026, v 8:06 hodin, na linku 158 z telefonního čísla oznamovatele (345240 a kolegyně) napsány, a to bez rozdílu, jestli tak bylo učiněno v písemné formě či elektronicky. U každého uveďte kdo jej pořídil a z jakého právního důvodu. Vztahuje se to na absolutně každého příslušníka PČR, který v této věci přišel do styku a to a vzniklé až do data a času odeslání požadovaných informací. Zde prosím neopomeňte výpověď – úřední záznam OBOU POLICISTŮ, který popisuje průběh mého napadení ženou – řidičkou vozidla Škoda v době jejich odjezdu, kdy sám policista vyskočil od řízení a zabránil tak mému fyzickému napadení, kdy díky němu zůstalo toto napadení jen ve stadiu pokusu. Tyto dokumenty jsou důležité pro porovnání výpovědi policistů se záznamem mé osobní kamery. Pro případné následné trestní řízení s policisty je důležité, jestli tuto důležitou skutečnost NEZAMLČELI. Chápu, že se jim nechce vypovídat proti této ženě, ale pak se nemohou divit svému vlastnímu trestnímu stíhání. Fakticky je to test důvěryhodnosti policie, protože jejich výpověď bude porovnána nejen mnou ale také GIBS se záznamem mé osobní kamery.
7. Poskytněte informaci, kde jsou uložena osobní data, identifikující ženu, která se mne pokusila fyzicky napadnout před policisty u jejich služebního vozidla a sama odejela vozidlem Škoda. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sděluje následující:
Ad bod 1) Policista – osobní evidenční číslo 345240, a policistka – osobní evidenční číslo 345360, která byla velitelkou hlídky, jsou služebně zařazeni na pozici asistenta u Obvodního ředitelství policie Praha II, Místního oddělení policie Zličín, se sídlem Strojírenská 386/12, 155 21 Praha 5 (dále jen „MOP Zličín“).
Ad bod 2) Policisté osobní evidenční číslo 345240 a 345360 splňují zákonem stanovený kvalifikační předpoklad pro výkon své služební funkce, kterým je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Požadované kopie dokumentů Vám v souladu s § 15 odst. 3 informačního zákona poskytujeme v příloze této odpovědi na Vaši žádost, a to v anonymizované podobě.
Ad bod 3) Poskytnutí kompletního videozáznamu pořízeného služební kamerou policisty osobní evidenční číslo 345240 v délce 4 minut a 24 vteřin je podle § 17 odst. 3 informačního zákona podmíněno úhradou nákladů. Oznámení o výši úhrady Vám je současně s touto odpovědí doručováno do Vaší datové schránky.
Ad bod 4) Videozáznam pořízený služebním dopravním prostředkem (dále jen „SDP“) ve Vámi požadovaném rozsahu již povinný subjekt nemá k dispozici. Důvodem je skutečnost, že záznamy ze systému SDP jsou uchovávány po dobu 24 hodin od jejich pořízení, po jejímž uplynutí dochází k jejich automatickému přepsání. Vzhledem k tomu, že Vaše žádost byla podána až po uplynutí této doby, požadovaný videozáznam již v době jejího vyřízení neexistoval a povinný subjekt jím proto nedisponuje.
Ad bod 5) Policista osobní evidenční číslo 345240 vyhotovil potvrzení o provedeném úkonu v souladu s § 109 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Policii ČR“), který policistovi ukládá povinnost na žádost osoby vystavit písemné potvrzení o provedeném úkonu. Účelem tohoto potvrzení je osvědčit provedení služebního úkonu a zaznamenat základní skutečnosti s ním související. Jeho obsah je proto vymezen účelem i rámcem citovaného zákonného ustanovení a neslouží k zachycení všech okolností či podrobností průběhu služebního zákroku.
Ad bod 6) Vámi požadované informace, tedy písemnosti vyhotovené v souvislosti s předmětnou věcí, tvoří přílohu této odpovědi. Konkrétně se jedná o úřední záznam zpracovaný policisty podle § 109 odst. 1 zákona o PČR a dále o potvrzení o provedeném úkonu vyhotovené podle § 109 odst. 2 téhož zákona.
Ad bod 7) Osobní údaje ženy jsou obsaženy v úředním záznamu, který je přílohou této odpovědi. Tyto údaje byly před poskytnutím dokumentu anonymizovány, neboť se jedná o osobní údaje fyzické osoby chráněné podle § 8a odst. 1 informačního zákona právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Informace jsou proto poskytovány v souladu s § 15 odst. 3 tohoto zákona.
Oldřiška Šlosarová, 28.7.2026