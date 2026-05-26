Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
"… dne 11. dubna 2026 se v Praze konala akce s názvem Pochod pro život, v jejímž rámci se konala celá řada shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Tato shromáždění byla shodně označena názvem Pochod pro život.
V souvislosti s konáním všech shromáždění v rámci Pochodu pro život dne 11. dubna 2026 žádám o poskytnutí následujících informací:
1. S kolika osobami bylo zahájeno řízení o přestupcích? Žádáme o strukturaci údajů podle skutkové podstaty přestupku. Upřesněte prosím, v kolika z uvedených případů
a. řízení doposud nebylo ukončeno a identifikujte právní kvalifikaci projednávaných přestupků;
b. byl obviněný uznán vinným a identifikujte právní kvalifikaci daných přestupků;
c. byla věc odložena.
2. V případě kolika osob bylo podáno oznámení o podezření ze spáchání některého z přestupků podle ustanovení § 14 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, k jejichž spáchání mělo dojít v souvislosti s aktivitami zaměřenými proti shromážděním Pochodu pro život (postupem podle § 73 nebo § 74 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)? Žádáme o strukturaci údajů podle skutkové podstaty přestupku.
3. Trestné činy kolika osob byly v souvislosti s konáním shromáždění Pochodu pro život předmětem prověřování ve smyslu § 158 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (TrŘ)? Žádáme o strukturaci údajů podle skutkové podstaty trestného činu. Upřesněte prosím, v kolika z uvedených případů
a. byla věc odložena před zahájením trestního stíhání;
b. bylo zahájeno trestní stíhání a identifikujte právní kvalifikaci projednávaných trestných činů;
c. byla podána obžaloba a identifikujte právní kvalifikaci projednávaných trestných činů;
d. byla nebo je věc projednávána před soudem a identifikujte příslušné soudy a spisové značky, stejně jako právní kvalifikaci projednávaných trestných činů.
4. Kolik osob bylo omezeno na svobodě v souvislosti s ochranou práva účastníků shromáždění Pochodu pro život na nerušený výkon shromažďovacího práva?
5. Kolik policistů nasadila Policie ČR v rámci zásahu v souvislosti se shromážděními Pochodu pro život? Byli nasazeni též příslušníci městské policie?
6. Kolik příslušníků Policie ČR spadajících pod Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy mohlo být do akce povoláno?
7. Kolik příslušníků Policie ČR mohlo být povoláno jako posily z jiných krajských pracovišť? 8. Kolik účastníků aktivit namířených k zabránění výkonu práva shromažďovacího účastníků shromáždění Pochodu pro život Policie ČR očekávala?
9. Kolik účastníků aktivit namířených k zabránění výkonu práva shromažďovacího účastníků shromáždění Pochodu pro život Policie ČR eviduje?
10. Má Policie ČR povědomost o přítomnosti zástupce Úřadu městské části Praha 1 nebo Magistrátu hlavního města Prahy, případně Ministerstva vnitra, na shromážděních Pochodu pro život?
11. Má Policie ČR informace o provedení úkonu podle § 12 odst. 6 zákona č. 84/1990, o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, představitelem některého z úřadů specifikovaných v předchozím bodě?
Dále žádám v souvislosti s konáním loňského ročníku Pochodu pro život, uskutečněného dne 26. dubna 2025, o poskytnutí na sledujících informací:
12. S kolika osobami bylo zahájeno řízení o přestupcích? Žádáme o strukturaci údajů podle skutkové podstaty přestupku. Upřesněte prosím, v kolika z uvedených případů
a. řízení doposud nebylo ukončeno a identifikujte právní kvalifikaci projednávaných přestupků;
b. byl obviněný uznán vinným a identifikujte právní kvalifikaci daných přestupků;
c. byla věc odložena.
13. V případě kolika osob bylo podáno oznámení o podezření ze spáchání některého z přestupků podle ustanovení § 14 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, k jejichž spáchání mělo dojít v souvislosti s aktivitami zaměřenými proti Pochodu pro život (postupem podle § 73 nebo § 74 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)? Žádáme o strukturaci údajů podle skutkové podstaty přestupku.
14. Trestné činy kolika osob byly v souvislosti s konáním Pochodu pro život předmětem prověřování ve smyslu § 158 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (TrŘ)? Žádáme o strukturaci údajů podle skutkové podstaty trestného činu. Upřesněte prosím, v kolika z uvedených případů
a. byla věc odložena před zahájením trestního stíhání;
b. bylo zahájeno trestní stíhání a identifikujte právní kvalifikaci projednávaných trestných činů;
c. byla podána obžaloba a identifikujte právní kvalifikaci projednávaných trestných činů;
d. byla nebo je věc projednávána před soudem a identifikujte příslušné soudy a spisové značky, stejně jako právní kvalifikaci projednávaných trestných činů.
15. Kolik osob bylo omezeno na svobodě v souvislosti s ochranou práva účastníků shromáždění Pochodu pro život na nerušený výkon shromažďovacího práva?
16. Požadovala Policie ČR po pachatelích výše uvedených přestupků a trestných činů náhradu nákladů vynaložených v souvislosti se zásahem proti nim ...?
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:
ad 1. Nedisponujeme takovou informací. Je třeba se obrátit na jiný povinný subjekt, příslušný správní orgán.
ad 2. V případě 5 osob. Jednalo se o přestupky dle § 14 odst. 1, písm. f) zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, neoprávněně úmyslně brání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího.
ad 3. Neevidujeme žádné trestní řízení.
ad 4. Na osobní svobodě bylo omezeno 5 osob.
ad 5. Bylo připraveno a nasazeno 781 policistů a dále 120 příslušníků městské policie.
ad 6. Vzhledem ke skutečnosti, že na zabezpečení jakékoliv „akce“ je nasazován adekvátní počet policistů vycházející z poznatků vztahující se na takovouto akci, nelze na tuto otázku odpovědět, pokud je provázána s neurčitým výrazem „mohlo“. Na nám známé poznatky byl nasazen adekvátní počet policistů.
ad 7. Vzhledem ke skutečnosti, že na zabezpečení jakékoliv „akce“ je nasazován adekvátní počet policistů vycházející z poznatků vztahující se na takovouto akci, nelze na tuto otázku odpovědět, pokud je provázána s neurčitým výrazem „mohlo“. Na nám známé poznatky byl nasazen adekvátní počet policistů.
ad 8. Na základě zkušeností z minulých let a předpokládanému počtu účastníků uvedených svolavateli jednotlivých protiakcí na Magistrátu hl. m. Prahy, byl předpoklad cca 2000 účastníků.
ad 9. Nedisponujeme informací o počtu účastníků protiakcí.
ad 10. Ano, byl přítomen pracovník odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hlavního města Prahy.
ad 11. Nemá.
ad 12. Nedisponujeme takovou informací. Je třeba se obrátit na jiný povinný subjekt, příslušný správní orgán.
ad 13. Již Vám bylo zodpovězeno v poskytnutí informace pod č.j. KRPA-220377-4/ČJ-2025-0000OS, ze dne 24.07.2025. Nedošlo k žádné změně. Jednalo se o přestupky dle § 14 odst. 1, písm. f) zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, neoprávněně úmyslně brání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího.
ad 14. Již Vám bylo zodpovězeno v poskytnutí informace pod č.j. KRPA-220377-4/ČJ-2025-0000OS, ze dne 24.07.2025. Nedošlo k žádné změně.
ad 15. Na osobní svobodě bylo omezeno 21 osob.
ad 16. Nepožadovala.
Oldřiška Šlosarová, 26.5.2026