Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… Žádám o sdělení:
1. zda Policie ČR evidovala nebo šetřila incident se střelnou zbraní, k němuž mělo dojít na radnici MČ Praha 3 a který byl veřejně medializován jako nechtěný výstřel ze zbraně;
2. pod jakým obecným právním režimem byla věc šetřena, tedy zda šlo o podezření z trestného činu, přestupku, správního deliktu nebo jiného porušení právních předpisů;
3. zda byla věc ukončena, případně zda je stále v šetření;
4. pokud byla věc ukončena, jakým způsobem byla ukončena, například odložením, postoupením správnímu orgánu, uložením sankce, napomenutím, pokutou, jiným opatřením nebo jiným procesním postupem;
5. zda byla věc postoupena správnímu orgánu příslušnému k projednání přestupků na úseku zbraní a střeliva;
6. zda byl v souvislosti s tímto incidentem uložen jakýkoli postih nebo opatření držiteli zbraně, případně zda policie může alespoň obecně sdělit, zda byla věc uzavřena se závěrem o porušení či neporušení právních předpisů;
7. zda Policie ČR v návaznosti na incident zkoumala, zda dotčená osoba nadále splňuje podmínky pro držení zbrojního průkazu / zbrojního oprávnění, zejména z hlediska spolehlivosti, bezúhonnosti, zdravotní způsobilosti a odborné způsobilosti;
8. zda byl v návaznosti na incident zahájen jakýkoli úkon směřující k přezkumu, zajištění, pozastavení nebo odnětí zbrojního průkazu / zbrojního oprávnění, případně proč takový postup nebyl shledán důvodným;
9. zda právní úprava podle názoru Policie ČR umožňuje, aby incident spočívající v nechtěném výstřelu ze zbraně ve veřejné budově byl důvodem k přezkumu spolehlivosti držitele zbrojního průkazu;
10. zda existuje obecný metodický postup Policie ČR pro situace, kdy držiteli zbrojního průkazu dojde k nechtěnému výstřelu ve veřejné budově;
11. zda je držitel zbrojního průkazu oprávněn vnášet legálně drženou střelnou zbraň do budov veřejných institucí, například radnice, pokud není výslovně stanoven zákaz;
12. zda je držitel zbrojního průkazu oprávněn vnášet legálně drženou střelnou zbraň do budovy základní školy, pokud do ní vstupuje jako člen školské rady, zástupce zřizovatele, návštěva nebo jiná civilní osoba;
13. zda má podle Policie ČR škola nebo zřizovatel možnost zakázat vstup civilních osob se střelnou zbraní do budovy školy, i pokud jde o držitele zbrojního průkazu;
14. zda Policie ČR doporučuje školám nebo zřizovatelům mít výslovně upraven zákaz vnášení střelných zbraní do budovy školy civilními osobami, které nejsou příslušníky ozbrojených složek při výkonu služby;
15. zda Policie ČR považuje za bezpečnostně vhodné, aby osoba, u níž došlo podle veřejně dostupných informací k incidentu se střelnou zbraní ve veřejné budově, měla bez dalšího přístup do prostor základní školy jako člen školské rady;
16. zda Policie ČR v rámci své působnosti informovala MČ Praha 3 nebo jiný orgán o bezpečnostních doporučeních po tomto incidentu, případně zda takové informování není standardní součástí postupu;
17. zda Policie ČR doporučuje, aby zřizovatel školy po veřejně medializovaném incidentu se zbraní u člena školské rady provedl preventivní bezpečnostní vyhodnocení jeho vstupu do školských zařízení.
Pokud některou informaci nelze poskytnout z důvodu ochrany osobních údajů, probíhajícího řízení nebo jiného zákonného důvodu, žádám o vydání částečně anonymizované odpovědi a o poskytnutí alespoň obecné informace o procesním výsledku, právním režimu věci a obecných pravidlech vztahujících se k obdobným incidentům. Současně žádám, aby v případě částečného nebo úplného odmítnutí žádosti bylo vydáno řádné rozhodnutí podle zákona č. 106/1999 Sb., včetně konkrétního právního odůvodnění. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Ad 1) Ano. Policie České republiky evidovala a prověřovala oznámený incident související s manipulací se střelnou zbraní, ke kterému mělo dojít v budově Úřadu městské části Praha 3.
Ad 2) Věc byla prověřována pro podezření ze spáchání přestupku na úseku zbraní a střeliva podle příslušných ustanovení právních předpisů upravujících nakládání se zbraněmi.
Ad 3), 4), 5), 6) Policie České republiky ukončila prověřování předmětné věci a na základě zjištěných skutečností ji postoupila věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Úřad městské části Praha 3, se sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 (dále jen "ÚMČ Praha 3"), k dalšímu projednání. Důvodem postoupení bylo zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že věc může naplňovat znaky přestupku podle ust. § 142 odst. 1 zák.č. 90/2024 Sb., zákona o zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“), jehož projednání přísluší správnímu orgánu.
Tímto procesním úkonem bylo prověřování věci ze strany povinného subjektu ukončeno.
Pro informace o dalším průběhu a výsledku přestupkového řízení vedeného správním orgánem se obraťte na výše uvedený ÚMČ Praha 3.
Ad 7) Ano. Policie České republiky v rámci své zákonné působnosti posuzuje, zda jsou i nadále splněny podmínky pro držení zbrojního oprávnění ve smyslu příslušných ustanovení zákona o zbraních, zejména z hlediska podmínek stanovených právní úpravou pro držitele zbrojního oprávnění.
Ad 8) Informace o případných úkonech vedených vůči konkrétní fyzické osobě v souvislosti se zbrojním oprávněním představují osobní údaje a informace vztahující se k soukromí fyzické osoby.
Ad 9) Samotná skutečnost, že došlo k nechtěnému výstřelu ze střelné zbraně, nepředstavuje podle platné právní úpravy automatický zákonný důvod pro přezkum spolehlivosti držitele zbrojního oprávnění. Každý případ je posuzován individuálně podle konkrétních okolností a podmínek stanovených zákonem.
Ad 10) Postupy Policie České republiky při plnění jejích úkolů jsou upraveny mimo jiné interními akty řízení.
Ad 11), 12), 13) Platná právní úprava obecně nezakazuje držiteli zbrojního oprávnění vstupovat s legálně drženou zbraní do budovy veřejné instituce. Vstup se zbraní však může být omezen interním předpisem, provozním řádem, bezpečnostním režimem objektu nebo rozhodnutím vlastníka či provozovatele budovy, který je oprávněn stanovit zákaz vnášení zbraní a další bezpečnostní podmínky.
Ad 14) Policie České republiky neposkytuje obecně závazná doporučení nahrazující rozhodovací pravomoc jednotlivých provozovatelů nebo zřizovatelů škol. Nastavení bezpečnostního režimu konkrétního objektu je primárně odpovědností jeho provozovatele.
Ad 15) Hodnocení vhodnosti působení konkrétní osoby ve školské radě nebo jiném orgánu není v působnosti Policie České republiky. Policie posuzuje pouze skutečnosti relevantní z hlediska právních předpisů, jejichž dodržování kontroluje.
Ad 16) Policie České republiky neposkytuje informace o případné komunikaci s jinými orgány veřejné správy týkající se konkrétní osoby, pokud by tím mohlo dojít k zásahu do práv třetích osob nebo narušení chráněných zájmů.
Ad 17) Policie České republiky nevydává obecná doporučení směřující k personálnímu posuzování členů školských rad. Otázky bezpečnostního režimu školských zařízení jsou primárně v působnosti jejich zřizovatelů a vedení škol.
Oldřiška Šlosarová, 24.06.2026