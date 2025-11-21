Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací týkajících se opakovaných oznámení na tísňovou linku Policie České republiky ve věci údajného rušení nočního klidu v objektu na uvedené adrese v Praze 4, a to za období od 1. 5. 2025 do 30. 8. 2025.
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
Na základě dostupných údajů z informačních systémů byla v období od 01.05.2025 do 30.08.2025 k Vámi uvedené adrese zaznamenána celkem dvě oznámení podaná prostřednictvím tísňové linky, a to ve věci údajného rušení nočního klidu, konkrétně:
09.06.2025 ve 22:21 hod. - Na místě události nahlášené jako rušení nočního klidu k tomuto nedocházelo, hluk nepřekračoval míru obvyklou, ze strany hlídky nebyla shledána žádná porušení.
20.06.2025 ve 23:28 hod. - Oznámení bylo postoupeno k řešení Městské policii hl. m. Prahy, přítomné osoby byly hlídkou poučeny o pravidlech nočního klidu a celá situace byla následně vyřešena domluvou.
Oldřiška Šlosarová, 21.11.2025