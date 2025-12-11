Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti (zkráceno):
"... V předchozích dnech jsem Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 10 zasílal dvě trestní oznámení (viz příloha). Předpokládám, že věc buď již byla nebo v blízké době bude předána PČR.
Z tohoto důvodu prosím o sdělení, kam a komu byla věc přidělena vč. e-mailového a telefonického kontaktu na danou osobu, která bude vést prověřování …"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:
Provedeným šetřením v evidenčních systémech povinného subjektu Krajského ředitelství hlavního města Prahy nebyla k dni vyřízení žádosti nalezena Vámi uváděna věc - trestní oznámení.
Oldřiška Šlosarová, 11.12.2025