Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Informace ke konkrétnímu trestnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále také jen “KŘPJ“), která je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržela dne 23. června 2026 žádost od In IUSTITIA, o.p.s. se sídlem Eliášova 467/28, 160 00 Praha 6 (dále jen „žadatel“), o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve které požaduje informace, týkající se incidentů předsudečného násilí, v tomto znění:
„Základní informace o incidentu nám poskytlo Policejní prezidium ČR z Evidenčně statistického systému kriminality, z nichž vyplynulo, že se věc nachází na výše nadepsaném krajském ředitelství. Konkrétně se jedná se o incident vedený pod č.j.:
• KRPJ-82834/2024-1
S ohledem na to si Vás dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:
1. Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku (ve všech fázích trestního řízení) a či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů?
2. Na základě jakých informací byla prověřována předsudečná pohnutka? Pokud se jedná o verbální, psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.
3. O co v daném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“)
4. Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, opakovaně trestaná osoba)
5. Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačovala oběť (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost)
6. Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?
7. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a spisovou značku státního zastupitelství
8. Současně žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud bylo ve věci vydáno. Pokud byla věc v přípravném řízení odložena, žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o odložení věci“.“.
Povinný subjekt posoudil žádost dle podmínek zákona č. 106/1999 Sb. a žadateli sděluje následující informace:
Č. j. KRPJ-82834/2024:
Předmětný spis byl postoupen na obvodní oddělení územního odboru Jihlava KŘPJ dne 17. 7. 2024. Obsahoval pouze oznámení o podezření na protiprávní jednání. Dne 8. 8. 2024 bylo oznámení zasláno na Okresní státní zastupitelství Jihlava, které spisový materiál postoupilo místně příslušnému okresnímu státnímu zastupitelství k vyřízení. KŘPJ tedy neprovádělo žádné úkony prověřování ani trestního řízení, pouze věc postoupilo, tudíž požadované informace v bodě 1 – 8 žádosti neposkytneme, neboť s nimi nedisponujeme.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
1. červenec 2026