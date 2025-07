Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Informace ke konkrétnímu trestnímu spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „povinný subjekt“ nebo „KŘP-J“) obdrželo dne 14. července 2025 písemnost, ve které se žadatel mimo jiné dožaduje poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 106/1999 Sb.,“) Požaduje poskytnutí těchto informací:

„ IX. Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádám o zpřístupnění následujících informací:

1. Požaduji kompletní dohledové a kontrolní záznamy a interní zápisy všech nadřízených osob obou komisařů (včetně prap. B.), kteří měli v období let 08/2020–05/2022 řízení ve věci znásilnění a týrání v gesci, včetně osob odpovědných za průběžné kontrolní přezkumy jejich práce, a to zejména ve vztahu k neodůvodněnému a opakovanému odkládání mého výslechu jako obviněného po dobu více než dvou let, což bylo bezprecedentní a muselo být každému řádnému vedoucímu pracovníkovi zjevné. Audiovizuální záznam příslušníků Policie ČR z obou osobních kamer příslušníků, zachycující zadržení osoby na adrese. - Žďár nad Sázavou dne 25. 6. 2020 v podnapilém stavu - doposud absentuje ve spise přípravného řízení znásilnění týrání z období 2021-2022 a je důležitým důkazem pro řízení před soudem 2T 134/2022, pokud tedy vůbec ještě někdy začne.

2. Informaci, kde se fyzicky nachází a v jakém stavu jsou důkazy v podobě 16 krabic s potravinami a dveře od špajzu, které měly být zajištěny jako klíčový důkazní materiál, ale nikdy nebyly ohledány.

3. Organizační dokumenty, včetně příkazu, rozkazu či jiného opatření, na základě kterého byl náhle a bez zdůvodnění vyměněn komisař ppor. Bc. B. za jiného vyšetřovatele v dané věci.

4. Písemné vyjádření ředitele Územního odboru Policie ČR ve Žďáře nad Sázavou, jak mohlo dojít v případu vyšetřování závažných zločinů znásilnění a týrání:

k zcela nepochopitelnému opomenutí dalších dvou znásilnění, o nichž byla policie informována, k tomu, že jsem nebyl po celé dva roky vůbec vyslechnut a k tomu, že jsem nebyl ani jedinkrát vyzván k vlastní výpovědi formou volného monologu, jak ukládá praxe a respektování práv obviněného. Požaduji, aby uvedené informace byly zaslány v zákonné lhůtě elektronicky na mou adresu uvedenou níže. Pokud Policie ČR odmítne poskytnout informace s odkazem na § 11 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., žádám, aby toto odmítnutí bylo řádně odůvodněno, včetně vyjádření veřejného zájmu na utajení. Žádám o potvrzení přijetí této žádosti a o uvedení lhůty, v níž mi budou informace poskytnuty nebo rozhodnutí vydáno.“.

Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu a žadateli poskytuje požadované informace k části IX. bodu 1 druhé větě:

Audiovizuálním záznamem z osobních kamer příslušníků Policie ČR, zachycujícím zadržení osoby v bytě - Žďár nad Sázavou dne 25. 6. 2020, povinný subjekt nedisponuje. Důvodem je skutečnost, že v této době nebyli příslušníci tímto zařízením vybaveni.

K ostatním bodům žádosti o informace je povinným subjektem vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace, které je zasláno žadateli společně s touto odpovědí pod č. j. KRPJ-82865-3/ČJ-2025-1600KR.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

30. červenec 2025

vytisknout e-mailem