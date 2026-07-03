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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke konkrétnímu spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

"Dobrý den, touto cestou si Vás dovoluji požádat o informaci dle 106/1999 Sb. ve věci sp.zn 1 ZN-2712/2023.

a) zda je již ukončené prověřování účetních dokladů vydané dne 3.12.2024.

b) v případě že ano s jakým výsledkem.  …"

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím, žádosti vyhověla a žadateli sdělila, že prověřování věci nebylo dosud ukončeno.

Oldřiška Šlosarová, 03.07.2026

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