Informace ke konkrétnímu spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací k trestnímu řízení ved. pod spis. zn. KRPA-365778/ČJ-2023-001191-DI.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:

Spisový materiál č.j. KRPA-365778/ČJ-2023-001191-DI, původně vedený na Policie ČR, Obvodní ředitelství policie Praha I, byl dnem 14.11.2024 postoupen na Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality, 1. oddělení, ke společnému řízení k č.j. KRPA-161862/TČ-2024-000091-KL. Věc je stále ve fázi prověřování.

24.11.2025

