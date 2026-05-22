Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… žádáme o poskytnutí záznamu z místního šetření evidovaného pod č.j. KRPA-264860/ČJ-2025-001412. Jako ohlašovatel neoprávněné stavební činnosti a správce stavbou dotčeného majetku – chodníku pozemní komunikace v ul. Neveklovská, U Nových domů III, Krchlebská, Praha 4 – Krč, tímto žádáme o poskytnutí záznamu z místního šetření provedeného dne 21.08.2025 evidovaného pod č.j. KRPA-264860/ČJ-2025-001412. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli požadovaný dokument v anonymizované podobě poskytl.
Oldřiška Šlosarová, 22.05.2026