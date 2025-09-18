Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí informací týkajících se spisů ved. pod spis. zn. KRPA-174786/ČJ-2025-0000IZ a KRPA-175279/ ČJ-2025-001315.
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Ve spisovém materiálu vedeným pod č.j.: KRPA-174786/ČJ-2025-0000IZ je založen pouze jediný dokument, a to žádost podaná Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, adresovaná povinnému subjektu. Jejím obsahem bylo požádání o poskytnutí příslušných informací.
O věci vedené pod č.j.: KRPA-175279/ČJ-2025-001315 a důvodů týkajících se zahájení trestního řízení, jste již byl informován.
Oldřiška Šlosarová, 18.9.2025