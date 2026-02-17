Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací ve věci ved. pod spis. zn. . KRPA-163873-32/TČ-2023-00117-ŠE.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadatelce poskytla následující:
Věc byla policejním orgánem dne 9.5.2024 podle ustanovení § 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu odevzdána společně s kompletním spisovým materiálem k projednání přestupku na Městskou část Praha 6, Úřad městské části, Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6. Požadované informace/dokumenty je tak třeba si vyžádat u tohoto povinného subjektu, který tímto spisovým materiálem disponuje.
Oldřiška Šlosarová, 17.02.2026