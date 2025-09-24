Informace ke konkrétnímu spisu

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Žadatel žádal poskytnutí informace ve znění žádosti:
„… požádat o poskytnutí kopie dokumentu č. j. KRPA-977-58/ČJ-2014-000DŽ ze dne 16. 7. 2014, vydaného Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie (dále jen „PČR"), má-li tento PČR k dispozici. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Spis vedený pod č. j. KRPA-977/ČJ-2014-0000DŽ byl dne 08.03.2021, v souladu s pokynem policejního prezidenta č. 170/2015, Spisový řád, skartován jak v elektronické, tak i fyzické podobě.
Oldřiška Šlosarová, 24.9.2025