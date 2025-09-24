Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke konkrétnímu spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informace ve znění žádosti:

„… požádat o poskytnutí kopie dokumentu č. j. KRPA-977-58/ČJ-2014-000DŽ ze dne 16. 7. 2014, vydaného Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie (dále jen „PČR"),  má-li tento PČR k dispozici. …“

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:

Spis vedený pod č. j. KRPA-977/ČJ-2014-0000DŽ byl dne 08.03.2021, v souladu s pokynem policejního prezidenta č. 170/2015, Spisový řád, skartován jak v elektronické, tak i fyzické podobě.

Oldřiška Šlosarová, 24.9.2025

