Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí dokumentu ve věci ved. pod spis. zn. 88289/TČ-2023-001373.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadatelce sdělila, že požadovaný dokument nelze poskytnout, jelikož za uplynulý čas od její předchozí žádosti, nedošlo v tomto ohledu k žádné změně.
Oldřiška Šlosarová, 18.03.2026