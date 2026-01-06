Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací ve věci ved. pod spis. zn. KRPA-51984/TČ-2025-001419-JUP.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:
K této žádosti jste již obdržel odpověď a to Vyrozumění ved. pod č.j. KRPA-283094-4/ČJ-2025-0000OS, ze dne 17.09.2025, potvrzené Rozhodnutím Ministerstva vnitra, ved. pod č.j. MV-158462-3/TP-2025, ze dne 20.10.2025.
Oldřiška Šlosarová, 06.01.2026