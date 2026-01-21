Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění:
"… Žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se trestního oznámení evidovaného pod č. j. KRPA-243559/TČ-2023-001492:
1. Informace o stavu odvolacího řízení:
Dne 14. 11. 2025 jsem prostřednictvím policejního orgánu (2. oddělení hospodářské kriminality OHK SKPV Obvodního ředitelství Praha IV, pracoviště Petrohradská 377/16, 101 00 Praha 10) podala odvolání proti usnesení o nevyhovění žádosti o nahlížení do spisu (č. j. KRPA-243559-22/TČ-2023-001492). Žádám o sdělení, zda a kdy (přesné datum) bylo toto odvolání spolu se spisovým materiálem předáno nadřízenému orgánu (KŘP hl. m. Prahy) k rozhodnutí ve smyslu § 88 odst. 1 správního řádu.
2. Informace o čísle jednacím:
Žádám o sdělení čísla jednacího, pod nímž je věc u nadřízeného orgánu (Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy) vedena, pokud je již přiděleno.
3. Aktualizovaný soupis spisu:
Žádám o zaslání aktualizovaného soupisu všech písemností (tzv. sběrného archu) obsažených ve spisovém materiálu č. j. KRPA-243559/TČ-2023-001492, a to za období od 1. 10. 2023 do dne vyřízení této žádosti. Žádám, aby tento seznam obsahoval názvy dokumentů, data jejich vložení do spisu a čísla listů."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt") posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona žadatelce poskytla následující:
ad 1) Předáno dne 21.1.2026.
ad 2) Dosud přiděleno nebylo.
ad 3) Přílohou zasíláme soupis dokumentů v anonymizované podobě. Čísla listů mohou být doplněna až po vrácení spisového materiálu odvolacím orgánem.
Oldřiška Šlosarová, 23.02.2026