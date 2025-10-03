Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí dokumentu týkající se trestní věci vedené pod spis. zn. KRPA-208031/TČ-2024-000093-RI.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona, a žadateli požadovaný dokument v anonymizované podobě poskytla.
Oldřiška Šlosarová, 3.10.2025