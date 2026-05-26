Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… 1. Zda povinný subjekt eviduje moji osobu v jakýchkoli svých informačních systémech, registrech, databázích, operativních svazcích nebo jiných evidencích.
2. Jaké konkrétní evidenční záznamy o mé osobě jsou vedeny, včetně:
- názvu evidence,
- právního důvodu vedení,
- data vzniku záznamu,
- data ukončení záznamu (pokud byl ukončen),
- útvaru, který záznam vytvořil,
- útvaru, který záznam vede nebo vedl.
3. Zda jsem byl někdy veden jako:
- prověřovaná osoba,
- podezřelá osoba,
- obviněná osoba,
- osoba vytěžovaná,
- osoba se zvláštním zájmem,
- osoba rozpracovaná,
- osoba sledovaná,
- osoba, na kterou byly použity operativně pátrací prostředky,
- osoba, která byla předmětem operativního rozpracování, - osoba, která byla předmětem prověřování podle § 158 trestního řádu.
4. Zda byly v souvislosti s mou osobou použity jakékoli operativní prostředky, zejména:
- sledování osob a věcí,
- skryté dokumentování,
- použití technických prostředků,
- použití agentů,
- odposlechy a záznam telekomunikačního provozu,
- operativní rozpracování,
- jiné prostředky podle zákona o Policii ČR nebo zákona o zpravodajských službách.
5. V jakém období byly tyto evidenční záznamy vedeny a zda jsou stále aktivní.
6. Který útvar povinného subjektu tyto záznamy vede nebo vedl.
7. Žádám dále o informaci, zda povinný subjekt v souvislosti s mou osobou vyžádal, získal nebo využil jakékoli informace, záznamy či podklady od soukromých subjektů (např. bezpečnostních agentur, provozovatelů kamerových systémů, poskytovatelů služeb či jiných právnických osob), a pokud ano, v jakém rozsahu a z jakého právního důvodu. …“
Předmětná žádost byla posouzena v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona, přičemž jsou Vám poskytovány informace vztahující se výlučně k působnosti povinného subjektu, tedy k poslední odrážce bodu č. 2 a dále k bodům č. 5 a č. 7 výše uvedeného podání, a to ve vztahu ke konkrétnímu spisovému materiálu vedenému v jeho evidenci a vztahující se k Vaší osobě. V tomto případě se jednalo o jeden spisový materiál, který byl veden u 8. oddělení OOK SKPV OŘP Praha II, se sídlem Běhounkova 2301/19, 158 00 Praha 13, pod č. j. KRPA-21264/ČJ-2020-001278, a který byl v roce 2024 v souladu s Pokynem policejního prezidenta č. 170 ze dne 02.11.2015 skartován, a to jak v elektronické, tak i v listinné podobě.
Oldřiška Šlosarová, 26.05.2026