Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke konkrétnímu spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka žádala poskytnutí informace, a to v tomto znění žádosti:

"... poskytnutí záznamu o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. KRPA-329742/2025. ..."

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadatelce sdělila, že požadovaný dokument nebyl do současné doby povinným subjektem vydán.

Oldřiška Šlosarová, 28.04.2026

