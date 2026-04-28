Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informace, a to v tomto znění žádosti:
"... poskytnutí záznamu o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. KRPA-329742/2025. ..."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadatelce sdělila, že požadovaný dokument nebyl do současné doby povinným subjektem vydán.
Oldřiška Šlosarová, 28.04.2026