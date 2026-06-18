Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala o poskytnutí informací, a to ve znění žádosti:
„… Č.j.: KRPA-87386/Čj-2026-001313
Věc: žádost o informaci podle & 106
V návaznosti na Vaše vyrozumění ohledně mé žádosti o prověření mého mobilního telefonu kriminální policií Vás žádám o zaslání předávacího protokolu kriminální policií na Vaše oddělení. Pokud vím, tak si kriminální policie mobil vyžádá, aby mohla vše dostatečně prověřit, což se nestalo, takže těžko mohlo dojít k řádnému prošetření, jak v dopise uvádíte. Prosím o zaslání předávacího protokolu písemnou i e-mailovou formou.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadatelce poskytla následující:
Součástí spisového materiálu vedeného policejním orgánem Místním oddělením Kobylisy pod čj. KRPA-87386/ČJ-2026-001313 není předávací protokol o předání mobilního telefonu, neboť žádný mobilní telefon na Místní oddělení policie Kobylisy předán nebyl. O provedených opatřeních tímto policejním orgánem jste byla řádně vyrozuměna, včetně uvedení zjištěných skutečností.
Oldřiška Šlosarová, 18.06.2026