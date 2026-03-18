Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… 1. Zda byly Vámi na základě výzvy Finančního úřadu pro Středočeský kraj, sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, Územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín k poskytnutí údajů dle ust. § 57 odst. 1 písm. a), c), d) ze dne 27.10.2023 č.j. 4580997/23/2111-60562-209315 zpracovávány naše osobní údaje a pokud ano žádáme Vás o sdělení, v jakém rozsahu.
2. Byla písemnost č.j. KRPA-261706/TČ-2022-000072 ze dne 24.8.2023 zaslána povinným subjektem jako odpověď na výzvu Finančního úřadu pro Středočeský kraj, sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, Územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín k poskytnutí údajů dle ust. § 57 odst. 1 písm. a), c), d) ze dne 27.10.2023 č.j. 4580997/23/2111-60562-209315?
3. Byla písemnost č.j. KRPA-261706/TČ-2022-000072 ze dne 24.8.2023 zaslána povinným subjektem jako jediná příloha k odpovědi na výzvu Finančního úřadu pro Středočeský kraj, sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, Územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín k poskytnutí údajů dle ust. § 57 odst. 1 písm. a), c), d) ze dne 27.10.2023 č.j. 4580997/23/2111-60562-209315?
4. Jaké je postavení společnosti Design and Advertisement s.r.o. v rámci řízení vedeného pod sp. zn. KRPA-261706/TČ-2022-000072?
5. Zakládá postavení společnosti Design and Advertisement s.r.o. ve věci vedené pod sp. zn. KRPA-261706/TČ-2022-000072 právo nahlížet do spisu?
6. Odpovědi k výzvě Finančního úřadu pro Středočeský kraj, sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, Územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín dle ust. § 57 odst. 1 písm. a), c), d) ze dne 27.10.2023 č.j. 4580997/23/2111-60562-209315 včetně všech příloh, kterou byla provedena lustrace společnosti Design and Advertisement s.r.o. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
1. Ke zpracování osobních údajů nedošlo.
2.,3.,6. Výzvu Finančního úřadu pro Středočeský kraj, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, Územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín (dále jen „FÚ“), k poskytnutí údajů dle § 57 odst. 1 písm. a), c), d) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27.10.2023, č. j. 4580997/23/2111-60562-209315, povinný subjekt pod uvedeným číslem jednacím neeviduje. Povinnému subjektu proto není známo, čeho se měla předmětná výzva týkat, a nebylo tak možné na ni reagovat. Z tohoto důvodu nebyly FÚ v dané věci poskytnuty žádné informace ani odeslána odpověď či její přílohy.
4.,5. Společnost Design and Advertisement s.r.o . …. v řízení vedeném pod výše uvedeným číslem jednacím nevystupuje a nemá v něm žádné procesní postavení. Z tohoto důvodu mu nepřísluší právo nahlížet do spisu.
Oldřiška Šlosarová, 18.03.2026