Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí dokumentu ved. pod spis. zn. KRPA-7753-2/ČJ-2025-0000PR.
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Jedná se o hromadné oznamovaní přestupků z automatizovaného bezobslužného prostředku, konkrétně měření úsekové rychlosti, na dálnici D0, v okolí Prahy. Zaznamenané přestupky jsou automatizovaně odeslány systémem k vyřízení na příslušný správní orgán, v tomto případě Městský úřad Černošice, odbor přestupků, oddělení úsekového měření rychlosti, Podolská 19, 120 00 Praha 2. Povinný subjekt Vámi požadovanými informacemi nedisponuje, pro získání těchto informací se obraťte na výše uvedený správní orgán.
Oldřiška Šlosarová, 22.04.2026