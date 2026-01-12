Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… poskytnutí kamerového záznamu k dopravní nehodě ze 6.12. Evidenční číslo protokolu KRPA-381505-1/PŘ-2025-000006. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sděluje následující:
Povinný subjekt nedisponuje kamerovým záznamem k dopravní nehodě vedené pod č. j. KRPA-381505-1/PŘ-2025-000006, neboť tato dopravní nehoda se odehrála mimo dosah městského kamerového systému, což je uvedeno i v protokolu o nehodě v silničním provozu s projednáním.
Oldřiška Šlosarová, 12.01.2026