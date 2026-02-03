Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí rozhodnutí ve věci ved. pod spis. zn. KRPA-306429-6/TČ-2025-001419 včetně umožnění nahlédnutí do tohoto spisu.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt") posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona, žadateli požadované usnesení v anonymizované podobě poskytla. Zároveň bylo žadateli sděleno, aby se ve věci umožnění nahlédnutí do spisu obrátil přímo na policejní orgán Obvodního ředitelství policie Praha IV, Místní oddělení Vršovice, neboť uvedené nespadá do režimu zákona o svobodném přístupu k informacím.
Oldřiška Šlosarová, 03.02.2026