Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
"... 1. Obdržel povinný subjekt výzvu Finančního úřadu pro Středočeský kraj, sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, Územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín k poskytnutí údajů dle ust. § 57 odst. 1 písm. a), c), d) ze dne 27.10.2023 č.j. 4580997/23/2111-60562-209315, kterou žadatel zasílá v příloze a pokud ano jakým způsobem danou věc vyřídil a pod jakým č. j. danou věc zaevidoval?
2. Byla písemnost č.j. KRPA-261706/TČ-2022-000072 ze dne 24.8.2023 zaslána povinným subjektem jako odpověď na výzvu Finančního úřadu pro Středočeský kraj, sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, Územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín k poskytnutí údajů dle ust. § 57 odst. 1 písm. a), c), d) ze dne 27.10.2023 č.j. 4580997/23/2111-60562-209315, kterou žadatel zasílá v příloze?
3. Byla písemnost č.j. KRPA-261706/TČ-2022-000072 ze dne 24.8.2023 zaslána povinným subjektem jako jediná příloha k odpovědi na výzvu Finančního úřadu pro Středočeský kraj, sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, Územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín k poskytnutí údajů dle ust. § 57 odst. 1 písm. a), c), d) ze dne 27.10.2023 č.j. 4580997/23/2111-60562-209315, kterou zasílá žadatel v příloze? ..."
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
1. Ve Vámi přiložené výzvě Finančního úřadu pro Středočeský kraj, sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, Územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín (dále jen „FÚ“) došlo k anonymizaci části adresy příjemce, konkrétně označení příslušného odboru a oddělení, kterému měla být výzva adresována. Z tohoto důvodu nelze zjistit, k jaké konkrétní části povinného subjektu se Váš dotaz vztahuje, tudíž nelze zjistit jakým způsobem danou věc vyřídil a pod jakým č.j. danou věc zaevidoval.
2.,3. U předmětného čísla jednacího trestní věci neevidujeme výzvu FÚ k poskytnutí údajů dle § 57 odst. 1 písm. a), c), d) ze dne 27.10.2023, č.j. 4580997/23/2111-60562-209315, kterou jste ke své žádosti přiložil. Z uvedeného důvodu nebyla tato písemnost v dané trestní věci evidována ani vyřizována. Nadále k celé věci sdělujme, že označení č.j. KRPA-261706/TČ-2022-000072 nepředstavuje označení konkrétní písemnosti, nýbrž číslo jednací trestní věci.
Oldřiška Šlosarová, 18.03.2026