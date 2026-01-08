Policie České republiky  

hl. m. Praha

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke konkrétnímu spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

„… Úřední záznam, pokud je součástí spisu také fotografie, žádám i o poskytnutí fotografie – ve věci KRPA-14769/PŘ-2025-000007. …“

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a žadateli poskytl požadovaný úřední záznam vedený pod č. j. KRPA-14769/PŘ-2025-000007 v anonymizované podobě včetně požadované fotodokumentace.

Oldřiška Šlosarová, 08.01.2026

