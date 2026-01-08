Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… Úřední záznam, pokud je součástí spisu také fotografie, žádám i o poskytnutí fotografie – ve věci KRPA-14769/PŘ-2025-000007. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a žadateli poskytl požadovaný úřední záznam vedený pod č. j. KRPA-14769/PŘ-2025-000007 v anonymizované podobě včetně požadované fotodokumentace.
Oldřiška Šlosarová, 08.01.2026