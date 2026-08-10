Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… Žádám o poskytnutí oznámení přestupku a záznamu přestupku k níže uvedeným přestupkům:
- KRPA-115750-2/ČJ-2025-0000PR
- KRPA-115750-4/ČJ-2025-0000PR
- KRPA-146268-4/ČJ-2025-0000PR …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadatelce poskytl následující:
Jedná se o hromadné oznamovaní přestupků z automatizovaného bezobslužného prostředku, konkrétně měření úsekové rychlosti, na dálnici D0, v okolí Prahy. Zaznamenané přestupky jsou automatizovaně odeslány systémem k vyřízení na příslušný správní orgán, v těchto případech Městský úřad Černošice, odbor přestupků, oddělení úsekového měření rychlosti, Podolská 19, 120 00 Praha 2. Povinný subjekt Vámi požadovanými informacemi nedisponuje, pro získání těchto informací se obraťte na výše uvedený správní orgán.
Oldřiška Šlosarová, 10.08.2026