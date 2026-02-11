Informace ke konkrétnímu spisu

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí seznamu spisového materiálu týkající se spisu ved. pod spis. zn. KRPA-370414/TČ-2025-001491.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt") posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona, žadateli poskytla požadovaný obsah spisu pod č.j. KRPA-370414/TČ-2025-001491 v anonymizované podobě.
