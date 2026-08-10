Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
" ... V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací.
1. Aktuální a úplný soupis všech dokumentů (sběrného archu) obsažených ve spise č. j. KRPA- 243559/TČ-2023-001492.
Žádám, aby soupis u každého dokumentu obsahoval: a) pořadové číslo, b) přesný název dokumentu, c) údaj „datum evidence“ vedený k danému dokumentu v systému ETŘ, d) počet listů, e) paginaci (od–do).
Nežádám o vytvoření nové informace ani o určení data vložení dokumentu do spisu. Žádám pouze o poskytnutí existujícího údaje „datum evidence“, který je podle rozhodnutí Ministerstva vnitra veden v systému ETŘ.
2. Kopie dokumentu s názvem „ÚZ o předání spisu“ s datem evidence 31. 8. 2023, a to v plném rozsahu, případně v zákonem stanovené anonymizované podobě …"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt") posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona žadatelce poskytla následující:
ad 1. V příloze zasíláme anonymizovaný soupis dokumentů.
ad 2. V příloze zasíláme anonymizovaný dokument: ÚZ č.j. KRPA-243559-7/TČ-2023-001492, ze dne 30.08.2023.
Oldřiška Šlosarová, 10.08.2026