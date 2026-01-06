Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„…zaslání oznámení Policie České republiky, Obvodního oddělení Policie Praha 1, Vnější služby, místního oddělení Výstaviště, č.j. KRPA-265290-2/PŘ-2025-001122 ze dne 21.8.2025 včetně všech k oznámení přiložených dokumentů.“...
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
Oznámení vedené pod č. j. KRPA-265290-2/PŘ-2025-001122 bylo spolu s kompletním spisovým materiálem postoupeno věcně a místně příslušnému Drážnímu úřadu se sídlem Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2 (dále jen „Drážní úřad“). V případě, že máte v rámci probíhajícího správního řízení postavení účastníka řízení, můžete se se svou žádostí o poskytnutí informací obrátit přímo na Drážní úřad, a to v rozsahu práv stanovených zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
