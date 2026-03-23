Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke konkrétnímu spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

„… Žádám o poskytnutí těchto dokumentů: KRPA-376401/PŘ-2024-000006-113 (plánek místa dop. neh.), KRPA-376401-15/PŘ-2024-000006-113 (oznámení přestupku) a KRPA-205632/PŘ-2024-000006-122 (náčrtek místa dopravní nehody)…“

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona s odkazem na ust. § 15 odst. 3 téhož zákona žadateli požadované dokumenty poskytl:

- KRPA-376401/PŘ-2024-000006-113 (Plánek místa dopravní nehody)

- KRPA-376401-15/PŘ-2024-000006-113 (Oznámení přestupku) v anonymizované podobě

- KRPA-205632/PŘ-2024-000006-122 (Náčrtek místa dopravní nehody) v anonymizované podobě

Oldřiška Šlosarová, 23.03.2026

