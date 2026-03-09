Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací týkajících se spisové značky č.j. KRPA-253213/TČ-2023-001475, a to ve znění žádosti:
- v jaké fázi se nyní trestní řízení ve shora popsané věci nachází;
- výčet a specifikace úkonů provedených nadepsaným orgánem pro řádné prošetření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že ze strany Podezřelých mohlo dojít ke spáchání trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách podle § 302a odst. 4, písm. a), b) c) Trestního zákoníku, trestného činu týrání zvířat dle § 302 Trestního zákoníku, trestného činu neoprávněného podnikání podle § 251 Trestního zákoníku, trestného činu poškozování spotřebitele podle § 253 Trestního zákoníku, trestného činu krácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 Trestního zákoníku a trestného činu podvodu;
- zda bylo ve shora popsané věci zahájeno trestní stíhání
- pokud ve věci trestní stíhání k dnešnímu dni nebylo zahájeno, o sdělení, kdy, pokud tomu nasvědčují skutečnosti zjištěné nadepsaným orgánem v rámci prověřování, lze očekávat zahájení trestního stíhání Podezřelých;
- pokud ve věci trestní stíhání k dnešnímu dni nebylo zahájeno, jaký je k tomu důvod, případně co zahájení trestního stíhání brání, zejména případný výčet a specifikace úkonů, na jejichž výsledky nadepsaný orgán pro zahájení trestního stíhání v tuto chvíli čeká nebo které před zahájením trestního stíhání Podezřelých hodlá provést;
- pokud ve věci trestní stíhání zahájeno bylo, pro jaký skutek, vůči kolika osobám a s podezřením na který trestný čin, případně trestné činy podle Trestního zákoníku;
- konečně Oznamovatel zdvořile žádá o zaslání rozhodnutí (podle informací, poskytnutých nadepsaným orgánem jde o rozhodnutí ze dne 25.04.2024), na základě kterého došlo k zajištění psů jako nástrojů k páchání trestné činnosti a dalších rozhodnutí či dokumentů, souvisejících se zajištěním psů případně s jejich následným předáním novým majitelům.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:
Kompletní spisový materiál týkající se předmětné trestní věci se všemi písemnostmi včetně Vámi požadovaného dokumentu se nachází u jiného povinného subjektu a to u Okresního soudu Prostějov (č.j. 1T 123/2025). Požadovanou informaci/dokument je tak třeba si vyžádat u tohoto povinného subjektu, který tímto spisovým materiálem disponuje.
Oldřiška Šlosarová, 09.03.2026