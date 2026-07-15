Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
".... Dobrý den, potřebovala bych v rámci ustanovení &2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím sdělení, pod jakým jednacím číslem byla zaevidována moje zásilka adresována Kriminalistickému ústavu ze dne 13.3.2026 a jméno pracovníka, který věc prošetřoval. Dále bych potřebovala předávací protokol, kterým byla mnou zaslána flash s důkazy zaslaná kriminalistickému ústavu k prošetření, předána na Místní oddělení Policie Kobylisy, pod č.j.: KRPA-87386/Čj-2026-001313, kde si ji mám dle jejich písemného vyrozumění vyzvednout. …“
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadatelce poskytla následující:
Dne 27.05.2026 jste byla na základě Vašeho podání ze dne 18.05.2026 pod čj. KRPA-166864/ČJ-2026-0000OS povinným subjektem vyrozuměna, respektive Vám byla poskytnuta informace, že součástí spisového materiálu vedeného policejním orgánem Místním oddělením Kobylisy pod čj. KRPA-87386/ČJ-2026-001313 není předávací protokol o předání mobilního telefonu, neboť žádný mobilní telefon na Místní oddělení policie Kobylisy předán nebyl. O provedených opatřeních tímto policejním orgánem jste byla řádně vyrozuměna, včetně uvedení zjištěných skutečností.
Co se týče nové žádosti Vámi podané dne 22.06.2026 a té samé opakované žádosti ze dne 01.07.2026 ohledně kopie předávacího protokolu a převzetí flash disku s důkazy, postupujte v dikci Vám zaslaného písemného vyrozumění policejním orgánem Místní oddělení policie Kobylisy, ze kterého vyplývá, jak, kde a u kterého zpracovatele má dojít z Vaší strany k převzetí flash disku.
Oldřiška Šlosarová, 15.07.2026