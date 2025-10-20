Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke konkrétnímu spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací ve věci vedené pod spis. zn. KRPA-151679/PŘ-2025-001306, a to konkrétně: „... 1) K výše uvedenému č.j. žádám o poskytnutí záznamu o přestupku (výstupu z měřícího zařízení). 2) Kalibrační protokol ke konkrétnímu měřícímu přístroji, který byl v rámci tohoto č.j. využit. 3) Potvrzení o proškolení policistů v hlídce (v rámci uvedeného č.j.) k měření rychlosti. ...“

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) a § 15 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím žadateli poskytl požadované dokumenty vztahující se k jeho osobě.

Oldřiška Šlosarová, 20.10.2025

