Informace ke konkrétnímu spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí Úředního záznamu o přestupku a fotografie k přestupku ved. pod spis. zn. KRPA-205495-2/PŘ-2025-001206.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona, žadateli poskytla požadovaný Úřední záznam v anonymizované podobě včetně záznamu (fotografii) přestupku v anonymizované podobě.
Oldřiška Šlosarová, 3.9.2025