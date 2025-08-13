Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala o poskytnutí dokumentu ve věci ved. pod spis. zn. KRPA 370721/TČ-2024-001471.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona žadatelce poskytla požadovaný dokument v anonymizované podobě.
Oldřiška Šlosarová, 13.8.2025