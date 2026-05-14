Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informace, a to v tomto znění žádosti:
"... tímto žádám o zaslání usnesení policejního orgánu MOP Podolí pod č. j. KRPA-76841-17/TČ-2025-001412, kterým mělo být rozhodnuto odložení věci. ..."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a § 15 odst. 3 téhož zákona a žadateli poskytla v anonymizované podobě požadovaný dokument Usnesení o odložení věci dle ust. § 159a odst. 5 trestního řádu vydaného Obvodním ředitelstvím policie Praha IV, Místní oddělení Podolí pod čj.KRPA-76841-17/TČ-2025-001412.
Oldřiška Šlosarová, 14.05.2026