Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke konkrétnímu spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informace, a to v tomto znění žádosti:

"... tímto žádám o zaslání usnesení policejního orgánu MOP Podolí pod č. j. KRPA-76841-17/TČ-2025-001412, kterým mělo být rozhodnuto odložení věci. ..."

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a § 15 odst. 3 téhož zákona a žadateli poskytla v anonymizované podobě požadovaný dokument Usnesení o odložení věci dle ust. § 159a odst. 5 trestního řádu vydaného Obvodním ředitelstvím policie Praha IV, Místní oddělení Podolí pod čj.KRPA-76841-17/TČ-2025-001412.

Oldřiška Šlosarová, 14.05.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 