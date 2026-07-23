Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádostí:
„… ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujícího: Výzvy Č. j. KRPA-209331-42/TČ-2025-000092-ZA k podání vysvětlení ze dne 6. srpna 2025. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli požadovaný dokument v anonymizované podobě poskytl.
Oldřiška Šlosarová, 23.07.2026