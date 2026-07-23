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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke konkrétnímu spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádostí:

„… ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujícího: Výzvy Č. j. KRPA-209331-42/TČ-2025-000092-ZA k podání vysvětlení ze dne 6. srpna 2025. …“

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli požadovaný dokument v anonymizované podobě poskytl.

Oldřiška Šlosarová, 23.07.2026

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