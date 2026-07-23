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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke konkrétnímu spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí dokumentu týkajícího se spisu ved. pod spis. zn. KRPA-80107-33/TČ-2025-001371.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a § 15 odst. 3 téhož zákona žadateli požadovaný dokument Usnesení dle ust. § 159a odst. 1 tr. řádu v anonymizované podobě poskytla.

Oldřiška Šlosarová, 23.07.2026

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