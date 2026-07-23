Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí dokumentu týkajícího se spisu ved. pod spis. zn. KRPA-80107-33/TČ-2025-001371.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a § 15 odst. 3 téhož zákona žadateli požadovaný dokument Usnesení dle ust. § 159a odst. 1 tr. řádu v anonymizované podobě poskytla.
Oldřiška Šlosarová, 23.07.2026