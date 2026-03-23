Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí informace ve věci ved. pod spis. zn. KRPA-358208-3 ČJ-2025-001410.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli poskytla následující:
Věc byla policejním orgánem dne 23.01.2026 podle ustanovení § 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu odevzdána společně s kompletním spisovým materiálem k projednání přestupku na Městskou část Praha 4, Úřad městské části Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany. Požadované informace/dokumenty je tak třeba si vyžádat u tohoto povinného subjektu, který tímto spisovým materiálem disponuje.
Oldřiška Šlosarová, 23.03.2026