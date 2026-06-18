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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke konkrétnímu spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění:

"...KRPA-18214/ČJ-2026-001117 informace o tomto úkonu..."

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt") následně posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:

Číslo jednací bylo založeno na základě požadavku Exekutora o součinnost s Policií České republiky o poskytnutí informací k uvedené osobě. Výstupem policejního orgánu Místní oddělení policie Vokovice Obvodního ředitelství policie Praha I pro exekutora bylo sdělení, že takové informace/šetření policejní orgán pro Exekutory neprovádí.

Oldřiška Šlosarová, 18.06.2026

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