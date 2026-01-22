Informace ke konkrétnímu spisu

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Žadatel žádal poskytnutí dokumentů ve věci ved. pod spis. zn. KRPA-347140/ČJ-2025-0000OS a to ve znění žádosti (zkráceno):
"... Podle § 2 odst. 1, § 3 odst. 1 a § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto žádám o poskytnutí informace vztahující se k vyřízení mé žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., podané dne 4. 11.2025.
1. SOUHRNNÉHO PŘEHLEDU VŠECH DORUČENÝCH A VYTVOŘENÝCH DOKUMENTŮ, které byly evidovány v systému spisové služby povinného subjektu v souvislosti s vyřizováním mé žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
2. SBĚRNÉHO ARCHU SPISU (EVIDENČNÍHO LISTU SPISU), který je veden v systému spisové služby povinného subjektu k dané věci, a který obsahuje přehled všech dokumentů, jejich evidenční údaje (číslo jednací, datum doručení nebo vytvoření, původce a název dokumentu) …"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli požadované dokumenty poskytla.
Oldřiška Šlosarová, 22.01.2026