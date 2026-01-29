Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací ve věci vedené pod spis. zn. KRPA-176321/TČ-2024-000072.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, jakožto povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), posoudila žádost a žadatelce sdělila, že věc vedená pod č.j. KRPA-176321/TČ-2024-000072 byla odložena usnesením podle § 159a odst. 1 trestního řádu. Ve zbytku žádosti bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Oldřiška Šlosarová, 29.01.2026