Informace ke konkrétnímu spisu

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… dovoluji si Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, požádat o poskytnutí informace, a to o zaslání kopie všech vyjádření a stanovisek, které vaše organizace vydala ve vztahu k stavbě víceúčelových objektů na pozemcích parc. č. 1330/50, 1330/51, 1330/89, 1330/94, 1330/97, 1330/98 nebo 1330/99 v k.ú. Dolní Počernice, popř. je-jichž předmětem byla výstavba příjezdových komunikací napojujících tyto haly na ulici Národních hrdinů. Výslovně si v této souvislosti dovoluji požádat o zaslání kopie stanoviska č.j. KRPA-108908-1/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 15. 3. 2019.“...
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Spis vedený pod č. j. KRPA-108908/ČJ-2019-0000DŽ byl dne 25.09.2025, v souladu s pokynem policejního prezidenta č. 170/2015, Spisový řád, skartován jak v elektronické, tak i fyzické podobě. Evidence vyjádření a stanovisek na Oddělení dopravního inženýrství, se sídlem Kongresová 2/1666 140 00 Praha 4, je vedena podle jiných identifikačních údajů, nikoli podle parcelních čísel. Podle parcelních čísel tedy nelze požadovaná stanoviska dohledat. Informace je možné vyhledat zejména podle názvu stavby nebo její přesné adresy. Zároveň je třeba upozornit, že všechna stanoviska povinného subjektu, která slouží jako podklad pro vydání stavebního povolení či pro posouzení stavebního záměru, jsou vedena u příslušného stavebního úřadu.
Oldřiška Šlosarová, 12.11.2025