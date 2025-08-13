Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… Dne 8. 7. 2025 v 07:34 byla prostřednictvím datové schránky doručena na podatelnu Policie České republiky žádost o nahlédnutí do trestního spisu vedeného pod sp. zn. KRPA-295377-23/TČ-2024-000041. Žádám o poskytnutí informace, zda a kdy byla tato žádost doručena příslušnému policistovi do vlastních rukou, případně zda byla postoupena příslušnému útvaru. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
Dne 08.07.2025 byla prostřednictvím datové schránky doručena žádost o nahlížení do spisu, která byla téhož dne zaevidována pod pořadovým číslem 50 ve spisové dokumentaci vedené pod č.j.: KRPA-295377/TČ-2024-000041 na součásti Odboru extremismu a terorismu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, se sídlem Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4.
Oldřiška Šlosarová, 13.8.2025